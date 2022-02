António Costa alivia IRC para compensar aumento dos salários

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Governo vai avançar este ano com a atribuição de um bónus fiscal no IRC às empresas que aumentarem os salários. A medida será uma das mais importantes do pacote direcionado para a política de rendimentos, com vista a fazer crescer os rendimentos dos trabalhadores do setor privado, e será discutida em sede de concertação social. O mecanismo para definir a forma de compensar as empresas, como contrapartida dos aumentos salariais, ainda não está definido.







António Costa - Legislativas 2022 Lusa