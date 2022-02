Passar pelo desemprego custa três vezes mais em Portugal

Um estudo do National Bureau of Economic Research mostra que a dificuldade em encontrar um novo emprego dita perdas muito duradouras, e muito superiores, nos países do Sul da Europa, quando comparados com os países escandinavos.

A passagem pelo desemprego custa praticamente três vezes mais aos trabalhadores em Portugal do que noutros países europeus, nomeadamente do Norte, como a Dinamarca ou a Suécia. Em Portugal, cinco anos depois de uma passagem pelo desemprego, os trabalhadores continuam com rendimentos cerca de 25% inferiores aos que tinham antes de perderem aquele posto de trabalho. A conclusão é de um estudo do National Bureau of Economic Research, publicado este mês.







iefp, desemprego, desempregados