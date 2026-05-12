Antiga sede do Conselho de Ministros passa para Câmara de Lisboa e vai servir para habitação acessível

Anúncio foi feito pelo primeiro-ministro durante um encontro tripartido com com os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte. A cidade Invicta vai ter um distrito económico e empresarial.
A antiga sede
do Conselho de Ministros, na rua Gomes Teixeira, vai ser entregue à Câmara de Lisboa,
a qual irá construir apartamentos a preços acessíveis para alojar profissionais ligados à administração pública de que a capital tem
falta, por exemplo, polícias, médicos, professores e bombeiros. O anúncio da
transferência foi feito esta terça-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro,
durante a primeira reunião tripartida com os presidentes das câmaras municipais
de Lisboa e Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte.
Carlos Moedas e Pedro Duarte encontram-se com o primeiro-ministro na antiga sede do GovernoEstela Silva/Lusa
No caso da Gomes Teixeira, Luís Montenegro adiantou que o
imóvel, localizado no bairro de Campo de Ourique, ficará exclusivamente afeto a políticas locais
de habitação durante um período mínimo de 25 anos. “A afetação daquele edifício
será exclusiva para políticas locais de habitação com o objetivo de aumento da
oferta habitacional”, sublinhou. O edifício teria um valor comercial de 25
milhões de euros caso fosse colocado no mercado. Carlos Moedas revelou que irão ser criadas 90 habitações neste imóvel.
O edifício da Gomes Teixeira teria um valor comercial de 25 milhões de euros caso fosse colocado no mercado.
Este primeiro encontro realizou-se na cidade
do Porto e o chefe do Governo aproveitou a ocasião para anunciar um projeto que
irá transformar a configuração urbana da cidade Invicta, o qual passa pelo "enterramento" da Avenida
da Associação Empresarial de Portugal (AEP).
O objetivo é
o de unir as duas margens de Ramalde para dar lugar ao futuro Distrito
Económico e Empresarial do Porto, um "hub" tecnológico e de serviços que
pretende atrair empresas de valor acrescentado e criar até 35 mil novos postos
de trabalho. O projeto contempla igualmente a construção de seis mil habitações
destinadas à classe média. "A nossa intenção é criar um grande parque de
habitação, espaços empresariais, serviços e espaço público com áreas verdes
para usufruto das comunidades", explicou Pedro Duarte.
Luís Montenegro
avançou igualmente com um anúncio transversal à duas cidades, o de que os
comandos metropolitanos da PSP do Porto e de Lisboa serão reforçados com 200
novos agentes para cada uma destas estruturas. A ideia prosseguir "esta
política de assumir a segurança como um pilar fundamental do bem-estar, da
qualidade de vida e também da atratividade e do esforço de desenvolvimento
económico dos dois territórios", disse o primeiro-ministro.
As reuniões
entre o primeiro-ministro e os líderes autárquicos das duas maiores cidades do
país terão um caráter semestral. A próxima irá realizar-se no mês de novembro,
em Lisboa.