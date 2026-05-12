CTT fecham negócio com DHL e encaixam 64 milhões de euros

O negócio consiste em várias partes: na aquisição da DHL Parcel Portugal por parte dos CTT Expresso, Serviços Postais e Logística, na aquisição de 25% dos CTT Expresso por parte da DHL e, por fim, na aquisição de 25% da Danzas (acionista única da DHL Parcel Iberia) pelos CTT.

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Os CTT, Correios de Portugal concluíram esta terça-feira a parceria com a DHL Ecommerce International Holdings, negócio que gerará para a empresa um encaixe líquido de 64 milhões de euros, segundo um comunicado ao mercado.



CTT fecham negócio com DHL Miguel Baltazar/Sábado

À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT dizem que foi completada a "parceria de 'joint-venture' anunciada em 19 de dezembro de 2024", após a aprovação da transação pela Comissão Europeia.

O negócio consiste em várias partes: na aquisição da DHL Parcel Portugal por parte dos CTT Expresso, Serviços Postais e Logística, na aquisição de 25% dos CTT Expresso por parte da DHL e, por fim, na aquisição de 25% da Danzas (acionista única da DHL Parcel Iberia) pelos CTT.

"O encaixe líquido para os CTT será de 64 milhões de euros", disse hoje a empresa em comunicado, explicando que a "variação do encaixe líquido reflete os ajustamentos habituais relativos à dívida líquida e ao fundo de maneio líquido".

O comunicado indica ainda que haverá uma nova fase da transação, em que serão atribuídas opções de compra (com exercício após o fecho das contas de 2027 e 2028): os CTT ficam com a opção de adquirir 10% da Danzas e a DHL de adquirir 10% nos CTT Expresso, com base nas contas de 2027.

O comunicado indica ainda a fórmula como será avaliada cada empresa.

"Prevê-se que a transação gere sinergias operacionais e comerciais significativas em Portugal e Espanha, bem como sinergias ao nível da estrutura empresarial" em várias áreas, como instalações de tratamento e rede de transporte, informa os CTT.

Os Correios de Portugal estimam que, em ritmo normalizado, em dois a três anos, o impacto das sinergias ao nível do EBIT (lucro operacional) atingirá um montante anual superior a 35 milhões de euros, para as operações combinadas das duas empresas que constituem a parceria.