Dona da Zara regressa aos níveis pré-pandemia enquanto H&M falha expectativas

A espanhola Inditex, dona da Zara ou da Massimo Dutti, tornou-se a primeira grande retalhista de roupa a regressar ao nível pré-pandemia entre as rivais na Europa, em termos de receitas e de lucros. Em sentido contrário, a sueca H&M continua a desapontar em termos de vendas.







Entre janeiro e julho deste ano, a Inditex alcançou um lucro de 1,27 mil milhões de euros e o EBITDA (l) fixou-se nos 3,1 mil milhões de euros, mais do que duplicando face ao mesmo período de 2020. Em termos de vendas, a empresa anunciou que registou um ganho de 22% desde o início de agosto, o que lhe permitiu voltar a atingir os níveis de 2019.Significa isto que, a partir de agosto, o crescimento de vendas mais do que duplicou face à rival H&M, que mostrou um forte abrandamento no continente asiático. No mesmo período em análise, as vendas da empresa sueca ficaram 31% aquém do que era esperado pelos analistas, apesar de o forte crescimento do segmento de online.Num período mais curto, entre junho e agosto, a H&M reportou receitas de 5,65 mil milhões de euros (55,6 mil milhões de kronas suecas), abaixo dos 5,47 mil milhões que eram esperados nos três meses até agosto.A empresa espanhola Inditex tem beneficiado do seu investimento de 11 mil milhões de euros na última década na sua plataforma online, que se veio a revelar fundamental para atravessar este período pandémico.Agora, a dona da Zara espera atingir mais de um quarto das vendas totais através das plataformas online, tanto no site como na aplicação. As suas ações estão a valorizar mais de 1% nesta quarta-feira, altura em que o mercado de ações continua globalmente no "vermelho".