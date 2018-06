Cerca de 30 mil carros circulam em Lisboa, 20 mil no Algarve e 6500 no Porto - número três vezes maior que o registado há cinco anos.

O negócio dos carros alugados tem vindo a crescer com o aumento do turismo. Segundo dados avançados este sábado pelo Jornal de Notícias, existem cerca de 30 mil carros a circular em Lisboa, 20 mil no Algarve e 6500 no Porto - número três vezes maior que o registado há cinco anos.



Este aumento de aluguer de carros sobrecarrega o trânsito intenso das principais cidades. Por exemplo, no Porto pelo menos 150 mil veículos entram diariamente pelos acessos da VCI.



O rent-a-car na Invicta acompanhou o crescimento do turismo. "Com o movimento de algumas companhias como a Ryanair, o rent-a-car teve um 'boom' como nunca tinha acontecido", afirmou o presidente da Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC), Joaquim Robalo de Almeida.



No entanto, explicou, o negócio de aluguer de carros não cresceu tanto como o turismo. "No ano passado, o rent-a-car aumentou 8%. Isto porque, embora os espanhóis sejam uma fatia significativa do turismo portuense, a maioria vem de carro", ressalvou.