Portugal está entre os países desenvolvidos em que a economia mais depende do turismo. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, avançados esta sexta-feira pela TSF, apenas em Espanha o turismo tem mais impacto directo no Produto Interno Bruto (PIB).

O estudo, que analisou as tendências do turismo na União Europeia na última década até 2016, revela que os dois países ibéricos lideraram a lista do crescimento do turismo nos últimos anos – em Portugal, inclusive, o sector contribuiu directamente para cerca de 9% do PIB, a segunda maior percentagem da Europa e dos países desenvolvidos da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). Em Espanha, o turismo equivale a 11% da economia.

Portugal está à frente de países como França (7%) e Itália (6%). O país também fica à frente da Áustria, Hungria e Grécia, onde o turismo equivale a pouco mais de 5% do PIB.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o sector está a ajudar muitas economias europeias a recuperar, "contribuindo para a criação de emprego e para a 'saúde' da balança comercial" com o estrangeiro.

Portugueses fazem pouco turismo

Apesar de o país receber muitos turistas, apenas cerca de 40% dos portugueses fazem turismo – ocupando o quinto número mais baixo da União Europeia. Inclusive, três em cada quatro portugueses fazem turismo dentro de fronteiras.

Em 2016, as receitas com os turistas estrangeiros em Portugal subiram 11% para 12,7 mil milhões de euros. Já os portugueses só gastaram 3,8 mil milhões de euros em férias fora do país.