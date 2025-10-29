Sábado – Pense por si

Ações da SAD do FC Porto não valiam tanto desde que o treinador era... Mourinho

Os títulos da SAD "azul-e-branca" duplicaram de valor desde 13 de outubro e mais do que triplicaram desde o início do ano.

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Futebol Clube do Porto vive um período de euforia em bolsa. Esta quarta-feira as ações dispararam 16,13%, para os 3,60 euros, um valor que não era visto desde maio de 2003, numa altura em que o clube tinha acabado de conquistar a Taça UEFA ao derrotar o Celtic por 3-2, com um golo de Derlei no prolongamento. 

Mourinho e jogadores do FC Porto celebram vitória com troféu
Mourinho e jogadores do FC Porto celebram vitória com troféu Paulo Calado/Record

O treinador era José Mourinho, que atualmente orienta... o Benfica. No ano seguinte, o "special one" subiria ainda mais alto ao vencer a Liga dos Campeões frente ao Mónaco, na final de Gelsenkirchen, com os "dragões" a ganharem por 3-0.

