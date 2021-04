A fatura dos apoios à banca: 'Vai sobrar para os contribuintes'

Há uma fatura à espera de aparecer para os contribuintes, escondida nas moratórias bancárias e nas linhas de financiamento especiais criadas na pandemia? Numa altura em que o pior da crise sanitária parece ter passado, cresce um consenso entre especialistas de que as finanças públicas não escaparão a uma parte importante do custo das medidas de emergência para a economia que passaram, e ainda passam, pela banca.

"Vai sobrar para os contribuintes", afirma Paulo Soares Pinho, especialista na área financeira e professor na NovaSBE. "Há na classe política um receio grande de ficarem com o problema de capitalização da banca nas mãos, medo dos NPL", acrescenta. NPL é a sigla de "non-performing loans", o termo anglo saxónico para crédito malparado, a grande ameaça que paira neste momento sobre a banca.

Há dois canais de transmissão de risco destas medidas – que foram cruciais para mitigar o choque económico da pandemia nas empresas e no emprego – ao erário público. O primeiro, menos falado, está nas linhas de financiamento Covid que a banca estendeu durante a pandemia e que são maioritariamente garantidas (entre 80% e 90%) pela Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM). A SPGM está coberta por sua vez por garantias do Tesouro e fundos comunitários, ou seja, se as empresas falharem os pagamentos daqueles financiamentos haverá dinheiro público a cobrir as perdas dos bancos.