Crédito à habitação: Quatro passos para lidar (bem) com o fim das moratórias

As moratórias privadas acabam no final deste mês. Saiba que margem e instrumentos tem para evitar o incumprimento e gerir a relação com o seu banco. O segredo é antecipar problemas.

Está por dias o primeiro passo a caminho do fim das moratórias de crédito: no final deste mês terminam as moratórias privadas para os créditos à habitação. Em junho terminarão as moratórias privadas para o crédito ao consumo e, no final de setembro, virá o fim para as moratórias públicas para o crédito à habitação.



A modalidade pública é que concentra a maior parte dos contratos de crédito hipotecário, mas o fim das privadas já em março colocará um desafio a milhares de famílias no início de maio, quando a prestação cair na conta. A pista principal para responder a esse desafio: agir por antecipação.

Os analistas especializados em finanças pessoais ouvidos pela SÁBADO apontam que a preocupação nos bancos com o fim das moratórias é grande e que, de uma forma geral, as orientações são para trabalhar com os clientes no sentido de evitar que estes entrem em incumprimento (que força os bancos a constituírem imparidades e que lhes come capital). "Nenhum banco tem interesse em deixar uma situação chegar ao incumprimento", diz João Morais Barbosa, administrador da Reorganiza, uma consultora de finanças pessoais. Há, por isso, margem e instrumentos para prevenir o incumprimento de forma atempada – ou, no pior cenário, para o devedor acordar um plano de reestruturação com o banco.