Tem moratória de crédito? Eis o que o seu banco tem de fazer por si

Com o principal contingente de moratórias de crédito para as famílias e as empresas a terminar no final deste mês, o Banco de Portugal criou este verão novos deveres para os bancos. A banca terá de comunicar com os clientes para avaliar a respetiva situação financeira e, caso detete sinais de eventual incumprimento, tem de encontrar uma solução para o caso. O regulador reforçou as garantias dos clientes em situação delicada.

Segundo as novas regras divulgadas pelo Banco de Portugal, nos 30 dias antes do final da moratória pública de crédito – criada em Março de 2020 para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 – "os bancos passam a estar obrigados a fazer uma avaliação cuidadosa da situação dos clientes que beneficiem deste regime".

Nos 15 dias anteriores ao fim da moratória, "se forem identificados indícios de risco de incumprimento e se o cliente tiver capacidade financeira, os bancos têm de apresentar propostas adequadas à situação financeira, objetivos e necessidades dos clientes, com a preocupação de evitar o incumprimento", indica o comunicado do regulador do sistema financeiro.