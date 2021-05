Moratórias esperam pelo final do verão

O final do verão será determinante para construir a solução sobre o prolongamento das moratórias.





O governador do Banco de Portugal disse esta quarta-feira, na apresentação do boletim económico de maio, que "não há um calendário definido. É preciso esperar pelo fim do verão para ver como se comportam os setores ligados ao turismo, alojamento e restauração, quer ao nível das empresas, quer dos particulares".Leia toda a notícia no Correio da Manhã