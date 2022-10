A proposta do Governo tem como pano de fundo o cinto apertado no défice e na dívida, dá prioridade aos mais pobres - e medidas de mitigação da inflação para os restantes, que não impedem perdas reais de rendimentos.

5 chaves para ler o Orçamento do Estado para 2023

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 apresentada hoje pelo Governo chega num momento de crise e de elevada incerteza - abaixo estão cinco chaves para perceber a orientação geral do documento que será discutido e votado nas próxima semanas no Parlamento.