Sábado – Pense por si

Dinheiro

Governo apoia compra de veículos elétricos, inclusive os adquiridos este ano

Lusa 12:25
As mais lidas

Os veículos “ligeiros elétricos de passageiros podem receber entre quatro mil ou cinco mil euros, consoante o tipo de beneficiário; bicicletas entre os 500 e os 1.500 euros, e também são elegíveis carregadores para baterias de veículos elétricos”.

O Governo anunciou esta segunda-feira que vai apoiar novamente, desta vez com uma verba total de 17,6 milhões de euros, a compra de veículos elétricos, tendo a medida efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2025.

veículos elétricos
veículos elétricos DR

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Energia adianta que se mantém a exigência de que o veículo adquirido seja novo, bem como a de “abate de um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos”.

De acordo com o aviso publicado no ‘site’ do Fundo Ambiental, as candidaturas podem apresentar-se a partir do próximo dia 29 e até 12 de fevereiro de 2026 “ou até que se esgote a dotação disponível”.

Os veículos “ligeiros elétricos de passageiros podem receber entre quatro mil ou cinco mil euros, consoante o tipo de beneficiário; bicicletas entre os 500 e os 1.500 euros, e também são elegíveis carregadores para baterias de veículos elétricos”.

Inserida no pacote Mobilidade Verde, a medida “tem como objetivo apoiar a descarbonização do setor dos transportes, responsável pela maior parte das emissões de carbono em Portugal”, assim como “melhorar a qualidade do ambiente e incentivar a utilização de modos de mobilidade mais sustentáveis”, indica o ministério.

“Estamos comprometidos em reduzir as emissões no setor dos transportes e cada um tem a responsabilidade de tomar as melhores opções. Ao Governo compete incentivar a descarbonização, ajudando as pessoas a antecipar a transição verde”, refere a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado.

Artigos Relacionados
Tópicos Ciclismo Governo Automóvel Transportes Ministério do Ambiente Graça Carvalho Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo apoia compra de veículos elétricos, inclusive os adquiridos este ano