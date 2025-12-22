Bilhetes da CP aumentam 2,26% em 2026 mas passes mantêm preço

Um bilhete simples de ida num Alfa Pendular de Lisboa para o Porto, por exemplo, passa a custar 35,70 euros na classe Turística.

Os preços dos bilhetes nos serviços CP vão aumentar, em média, 2,26% em 2026, mas o custo dos passes não vai ter alterações, anunciou esta segunda-feira a empresa.



"A partir de 01 de janeiro de 2026, entram em vigor novos preços para todos os serviços CP, com um aumento médio de 2,26%", lê-se no aviso publicado hoje.

Por outro lado, "o preço do Passe Ferroviário Verde e dos passes Navegante e Andante, não terão qualquer alteração", acrescentam.

As listas de preços dos bilhetes para os vários serviços, incluindo comboios urbanos, Alfa Pendular, Intercidades e Regional e InterRegional estão disponíveis na página da CP.

Um bilhete simples de ida num Alfa Pendular de Lisboa para o Porto, por exemplo, passa a custar 49,90 euros na classe Conforto e 35,70 euros na Turística.

Já os passes mantêm-se inalterados, sendo que o Passe Ferroviário Verde, no valor de 20 euros mensais, veio substituir o ferroviário nacional e permite viagens em comboios regionais, interregionais (2.ª classe), urbanos de Lisboa e Porto (fora das áreas cobertas pelos passes intermodais metropolitanos), urbanos de Coimbra e intercidades (2.ª classe, com reserva de lugar obrigatória e antecipada).

O preço do Navegante Metropolitano (válido em toda a Área Metropolitana de Lisboa) é de 40 euros mensais, o Navegante Metropolitano (válido num concelho) custa 30 euros e o Navegante +65, para idosos, custa 20 euros.

No que diz respeito ao Andante, dos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto (AMP), na generalidade dos casos, o custo dos passes mensais é de 40 euros (passe metropolitano) ou 30 euros (municipal ou três zonas).