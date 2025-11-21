Sábado – Pense por si

Octávio Lousada Oliveira
Octávio Lousada Oliveira
21 de novembro de 2025 às 07:18

A bitola Ronaldo e nós

Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro

Só com muita candura não se constará que o capitão da selecção portuguesa esteve em Washington noutra qualidade que não a de embaixador dos sauditas.

Desditosos dias estes em que alguém em estreia numa coluna de opinião quase se vê compelido a escrever sobre a última polémica, que só o é porque o desporto predilecto do nosso indigenato é a redução de cada indivíduo à dimensão do mais pequenino de todos. A premissa, quase em jeito de conclusão, vem a propósito desta espécie de uníssono mediático em torno do encontro entre Cristiano Ronaldo e Donald Trump e da entrevista que o primeiro concedeu a Piers Morgan em que – heresia! - confessou gostar do segundo.

A história conta-se de uma penada: a convite do Presidente dos EUA, o melhor jogador de futebol da nossa História e a figura mais global que já ‘produzimos’ jantou na Ala Este da Casa Branca, num repasto em que Elon Musk e Mohammed bin Salman (MbS), príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, estiveram entre os convivas.

Vai daí que a pátria, que só contraria a indolência para gritar golo (de Ronaldo ou de qualquer outro) ou para contabilizar os zeros das contas bancárias de Ronaldos e quejandos, se levantou em nome dos direitos humanos que são espezinhados diariamente em solo saudita. Melhor ainda: num punhado de horas, mandámos às malvas a conversa da falta de produtividade europeia e fabricámos especialistas em política internacional como se alguém no Ministério da Educação tivesse recuperado o programa Novas Oportunidades.

De cátedra ou de iPhone em riste, os Germanos, Rogeiros e Milhazes confeccionados na Bimby fizeram refinadas análises sobre geopolítica e serviram-nos valiosíssimos manuais de diplomacia. Isto, claro, enquanto procuravam a controvérsia do dia seguinte em reels de Instagram.

Atendo-me ao que importa, aparentemente, Ronaldo não terá integrado a comitiva real de MbS, mas só com muita candura não se constará que o capitão da selecção portuguesa esteve em Washington noutra qualidade que não a de embaixador dos sauditas. Em política – e é disso que se trata -, o que parece é e, tal como os almoços, os jantares também não costumam ser grátis. CR7 era, de facto, o melhor adereço para aquela ocasião.

No entanto, preocupa-me bem mais que o acordo que Trump e MbS alinhavaram possa acentuar a instabilidade no Médio Oriente, confira mais poder militar a um regime torcionário, reajuste os alinhamentos estratégicos no Golfo, fragilize a aliança atlântica e marginalize ainda mais a União Europeia, mas essa talvez seja a parte relevante – e menos sexy - do folhetim que nos foi apresentado.

Em vez disso, por cá, a opção editorial recaiu sobre o moralismo, legítimo, dedicado a alguém que, igualmente de forma legítima, nunca se arvorou em guardião da democracia, do Estado de Direito ou de direitos, liberdades e garantias nos quatro cantos do planeta.

Nestas ocasiões recordo-me sempre de Michal Jordan e de uma escolha que hoje, enfrentando tempos de iconoclastia abrutalhada, o faria cair de todos os pedestais. No ido ano de 1990, o basquetebolista recebeu uma chamada da mãe a avisá-lo de que pretendiam que apoiasse publicamente o candidato democrata na Carolina do Norte ao senado dos EUA, o afroamericano Harvey Grantt. Ainda que o opositor, Jess Helms, fosse um feroz conservador e estivesse nos antípodas do combate ao racismo ou das lutas pelos direitos das pessoas LGBT, a maior estrela da NBA não tomou partido, como nos recordou a série ‘The Last Dance’. Aliás, numa brincadeira de autocarro com os companheiros Scottie Pippen e Horace Grant, Jordan,

que já tinha a sua linha de calçado desportivo, explicou que não se imiscuía em assuntos políticos porque “os republicanos também compra[va]m ténis”.

Renunciou a tomar posição. Ronaldo optou pelo inverso. Ter intervenção política ou cívica é tão aceitável quanto o contrário. A discussão, sejamos francos, prende-se acima de tudo com o lado que se escolhe apoiar. Essa é hipocrisia subjacente a este plot terceiro-mundista. Pior: a exigência com os repastos, amizades e cumplicidades de um jogador da bola não podia contrastar mais com a benevolência que dispensamos àqueles, os nossos responsáveis políticos, com que devíamos ser exigentes. Aos nossos representantes, de todos os partidos, sim, tínhamos o dever de exigir prestação de contas. A eles, e só a eles, deveríamos reivindicar critérios claros em relação às personalidades com que andam abraçados.

José Sócrates deslumbrou-se com Khadafi e Chávez. Pedro Passos Coelho levou demasiado longe a parceria com a China de Xi Jinping. Costa dobrou-se perante João Lourenço para resolver o “irritante” que envolvia Manuel Vicente. E o que dizer de Marcelo Rebelo de Sousa que, em Havana e sem qualquer obrigação protocolar, foi de olhos a reluzentes adular o mui recomendável Fidel Castro?

Aplicássemos a bitola Ronaldo a cada um dos anteriores e a todos os outros que, por economia de tempo e espaço não mencionei, e não sobraria muita gente. Cada um de nós, com as suas idiossincrasias, paixões e pecados, dificilmente resistira à bitola Ronaldo. É essa inexpugnável condição que faz com que a odiemos.

Mais crónicas do autor
21 de novembro de 2025 às 07:18

A bitola Ronaldo e nós

Só com muita candura não se constará que o capitão da selecção portuguesa esteve em Washington noutra qualidade que não a de embaixador dos sauditas.

Mostrar mais crónicas
Tópicos Realeza Direitos humanos Política Hóquei no gelo Estados Unidos Michal Jordán Donald Trump União Europeia Carolina do Norte Médio Oriente Washington D.C. Xi Jinping João Lourenço Mohammed Salman
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A bitola Ronaldo e nós