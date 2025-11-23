A sua Casa nunca mente, o que ela revela sobre si?

O tipo de mobília indica se a pessoa é mais conservadora ou gosta de inovação, se tem muitos espelhos em casa é um sinal de vaidade.

Saber o que procurar e olhar intuitivamente dá-lhe poder de deduzir de forma simples e direta os significados das pistas espalhadas por uma casa. Pode começar por olhar para as chaves das casa que indicam a idade da mesma, o tipo de mobília indica se a pessoa é mais conservadora ou gosta de inovação, se tem muitos espelhos em casa é um sinal de vaidade, se o quintal da frente está arrumado e o de trás está desarrumado significa que se importa com a opinião dos outros. No entanto, há pistas que não são tão intuitivas, como por exemplo as pessoas que gostam de muita luz em casa gostam menos de improvisar e aquelas que gostam de menos luz são mais criativas. As que valorizam uma atmosfera com velas, luzes ambiente, têm uma maior tendência ao perfecionismo.

As pessoas que gostam das novidades, da mudança e aventura são curiosas, aventureiras e sonhadoras, não gostam de rotinas e hábitos, de pensamento abstrato, mente aberta criativa, imaginativa e filosófica, têm mais símbolos dos locais para onde viajaram por toda a casa, partilham fotos de comida exótica nas redes sociais, gostam de diversos tipos de música e de vários tipos de livros, no restaurante não pedem sempre o mesmo prato, tem em casa vários tipos de livros, instrumentos musicais, revistas e música. A casa tem muitos elementos decorativo ou diferentes, objetos não usuais, padrões de cores variados e os objetos são colocados de forma diferente. É mais provável terem um bar caseiro com bebidas alcoólicas. Não apostam na quantidade, mas sim a variedade que é o mais importante

As pessoas organizadas, meticulosas, que gostam de fazer listas, planos e horários, perfeccionista, mais controladoras e rígidas, tendem a saber exatamente o que vai acontecer na vida, têm um maior foco na aparência e cuidado na imagem, gostam de livros ordenados por ordem alfabética, tópico ou cor, ambiente de trabalho organizado, agenda detalhada, e gostam de muita iluminação em casa. Valorizam mais a limpeza e são mais cuidadosas e organizadas e focadas no tempo e existe uma maior tendência para ter relógios e calendários. Gostam de ter coleções de livros, revistas e música do mesmo tópico. Quanto maior a organização maior a tranquilidade. Espaços de convivência organizados, limpos, minimalistas e bem iluminados.

Para confirmar a organização, confirme a garagem, despensa, dentro das gavetas ou copos de canetas do escritório e um dos mais fáceis de ver é a forma como organiza as pastas e ficheiros no computador, estes locais são a prova real e definitiva.

Estas pessoas tendem a fazer coleções e a guardar mais coisas, mantêm símbolos de eventos importantes, da infância, bilhete de eventos passados, bonecos de infância, chávenas compradas em férias, se perceber que essa vontade é acima do normal, é o medo de perder, inveja, este comportamento deriva dos nossos antepassados, quando guardavam alimentos para o inverno, comportamento de escassez. Comportamentos de acumular indicam maior probabilidade para o narcisismo, tanto que se o seu filho tem dificuldade em dar coisas aos outros que são dele com quais já não brinca ou doar para instituições, indica narcisismo, tal como nos adultos que guardam todas as contas, cartas, recibos ou folhetos e dizem que um dia podem precisar.

Pessoas extrovertidas, entusiastas, energéticas, sociais e que não se importam de ser o centro das atenções, podemos decifrá-las pelo grau de desordem ou falta de organização, em escritórios as zonas de trabalho têm mais decorações doces, jogos lembranças, símbolos, jogos, preferências, porque querem tornar o espaço mais convidativo e mais confortável para as interações com grandes grupos. Gostam de enviar muitas mensagens e mensagens curtas e com muitos emojis. Quanto mais emojis, maior a extroversão. O vestir de forma provocadora é um excelente sinal de extroversão, impulsividade e entusiasmo.

Pessoas mais preocupados com o futuro, stressadas, ansiosas, emocionais, que pensam muito que se não têm nada para se preocupar ou dificuldades não estão a fazer o suficiente, sentem-se mal quando não há pressão no trabalho, usam ou expõem mais mensagens de autoajuda e frases inspiradoras no escritório e em casa. Usam roupa mais escura e têm quartos mais sombrios.

O quarto é um refúgio, o local onde passa muito do seu tempo seja para dormir, descansar, amar, chorar, recuperar e sonhar. É no quarto que partilha muitos momentos e pensamentos íntimos. Percebemos o quarto como um local muito pessoal e íntimo e somente acessível a pessoas da nossa confia. É no quarto que colocamos o que é emocionalmente mais importante, desde fotografias, objetos, joias. Veja o exemplo de um padrão que os ladrões sabem. Onde guarda os objetos de valor no quarto? Se é na gaveta da roupa interior então os seus pertences não estão seguros porque é nestes locais que os ladrões procuram em primeiro lugar. Pensamos que por esta gaveta só ter os pertences mais íntimos aos quais só nós temos acesso, o inconsciente percebe-o como um lugar seguro, o que é uma ilusão.

Os serviços de controlo estrangeiro para confirmar se os casamentos são verdadeiros a primeira zona da casa que analisam é o quarto, se o casamento for falso vão existir indicadores de falta de ligação e intimidade. Qual é o tipo de cama, de solteiro ou de casal? A decoração e os objetos das cabeceiras são diferentes? Existem poster e quadros de ambos elementos do casal? Havendo espaço no quarto se a cama está encostada à parede é incongruente, só os solteiros costumam encostar a cama à parede. A não existência de fotografias do casal no quarto é um alerta, porque colocamos as fotografias emocionalmente mais importantes para nós no quarto.

Por este motivo os investigadores do FBI procuram muitas pistas importantes quando investigam um crime, avaliando pertences e fotografias existentes , quem está, como estão e onde estão.

As pessoas que se preocupam com a pontualidade gostam de relógios e calendários, são assim mais pontuais e fazem uma melhor gestão do tempo. Quem não pendura os quadros preocupa-se bastante com a estética e tem vontade de organização, mas não consegue pelas mais variadas razões. O tipo de revistas que guarda revela o gosto ou hobbies, podem ser de notícias cor-de-rosa, cozinha, liderança, negócios, viagens, eróticas e muitas mais...

Deve procurar imagens ou posters que indiquem gostos, valores ou identidade, símbolos de identidade ou inteligência como logotipos de universidades ou certificados, se tem mapas ou globos revela pessoa com vários interesses e de mente aberta, exceto se for necessário para uma tarefa ou trabalho.

Como organiza o frigorífico, se coloca símbolos, desenhos, lembretes na porta do frigorífico e no interior do frigorífico. A arca frigorífica estar sempre muito cheia pode indicar medo de escassez ou que cresceu num ambiente com pouca abundância.

Na casa de banho pode decifrar limpeza, organização e medicamentos.

Na hora de tomar banho, se gosta de um duche rápido, diz-nos que é uma pessoa com mais energia , perspicaz e carinhosa , se gosta de cantar é criativo, sociável, confiante. Quem prefere banhos longos é mais calmo e reservado.

O que diz a sua casa sobre si?