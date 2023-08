INE confirma crescimento hómologo do PIB de 2,3% e estagnação em cadeia no 2.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quinta-feira o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3% em termos homólogos e uma estagnação em cadeia no segundo trimestre deste ano, com uma desaceleração das exportações.





A economia portuguesa cresceu 2,3% em termos homólogos no segundo trimestre, o que compara com a expansão homóloga do PIB de 2,5% no primeiro trimestre, resultado de uma desaceleração do crescimento das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços.O crescimento das exportações de bens e serviços em volume desacelerou, de 10,1% no primeiro trimestre para 4,3% no segundo trimestre, enquanto o crescimento das importações de bens e serviços passou de 4,5% para 1,3%.Deste modo, o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB diminuiu para 1,4 pontos percentuais (p.p.).Por outro lado, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, passando de 0,1 p.p. no primeiro trimestre para 1,0 p.p..Apesar do consumo privado ter desacelerado ligeiramente de 1,5% no primeiro trimestre para 1,4% no segundo trimestre, o investimento registou uma redução menos acentuada, tendo diminuído de 0,6% em termos homólogos, após uma redução de 4,5% no primeiro trimestre.Comparando com o trimestre anterior, o crescimento do PIB estagnou, após o crescimento em cadeia de 1,6% no trimestre anterior, refletindo sobretudo a diminuição das exportações, apesar da melhoria no consumo privado.As exportações totais diminuíram 2,3% em termos reais -- o que compara com o aumento de 6,1% no trimestre anterior -, tendo a componente de bens registado uma variação de -0,6% e a de serviços -5,4%, enquanto no primeiro trimestre registou taxas de 3,9% e 10,3%, respetivamente.O INE explica que o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi, assim, negativo no segundo trimestre (-0,4 p.p.), após ter sido positivo em 2,3 p.p. no primeiro trimestre.Por outro lado, o contributo do contributo da procura interna melhorou, passando de -0,7 p.p. no primeiro trimestre para 0,4 p.p., com o aumento do consumo privado.As despesas de consumo das famílias aumentaram 0,6%, quando a variação em cadeia no trimestre anterior foi de 0,2%, com um aumento de 0,7% nas despesas em bens não duradouros e serviços, enquanto a componente de bens duradouros registou uma taxa de variação em cadeia nula.Já o investimento registou uma diminuição menos intensa, tendo recuado 0,5%, quando no trimestre anterior tinha caído 3,9%.