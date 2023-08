Autoeuropa estima paragem de dois meses

A Autoeuropa prevê suspender a produção de veículos entre 11 de setembro e 12 de novembro devido à falta de componentes. Esta informação consta de um comunicado interno enviado aos colaboradores a que o Negócios teve acesso.





Em causa está uma peça essencial para os motores que é fornecida a partir da Eslovénia, tendo as cheias em agosto afetado severamente as operações do fornecedor em questão.Durante este período de paragem, os trabalhadores da Autoeuropa ficarão em lay-off.A direção da fábrica de Palmela indica que a 9 e 10 de setembro serão aplicados "downdays" parciais "de acordo com as necessidades de produção de cada uma das áreas".No documento, a administração refere ainda que está a trabalhar com a Comissão de Trabalhadores "na melhor solução de minimização do impacto da suspensão da produção para todos os nossos colaboradores".A suspensão da produção de veículos não implica, contudo, uma paragem completa da fábrica. "A área de prensas e a unidade de cunhos e cortantes mantêm as operações de acordo com as necessidades operacionais identificadas no levantamento oficial realizado e obrigatório num cenário de layoff. Da mesma forma, as áreas indiretas mantêm a operacionalidade das suas atividades regulares e projetos. O detalhe desta informação será providenciado às equipas pelas direções de cada área nos próximos dias".