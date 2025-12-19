10 dicas práticas para poupar neste Natal

Comprar no supermercado ou no mercado local? Fazer os bolos em casa ou comprá-los? São algumas das questões respondidas pelo economista Pedro Miranda.

Com a chegada do subsídio de Natal a tentação é muita: não só aumentam os gastos em prendas e comida para a ceia de Natal como aumenta também o desperdício. A SÁBADO falou, por isso, com um economista que explica como é que pode arrecadar algum dinheiro .



Pedro Miranda dá dicas para poupar no supermercado e nos bolos de Natal Marisa Cardoso/Sábado

1. Aproveitar as promoções

Os portugueses parecem estar cada vez mais conscientes que cada vez que se vêm confrontados com uma promoção se devem questionar: "Será que está mesmo em promoção ou estou a ser enganado?" À SÁBADO, o economista da DECO, Pedro Miranda, esclarece que tentar aproveitar promoções é uma boa ideia, mas desde que já se saiba o valor anterior de um artigo ou quando o prazo de validade de uma comida é longo.

"Não temos de ir atrás de uma promoção porque algo está em promoção. Uma verdadeira promoção tem de vir acompanhada de um prazo de validade longo e tem de ser algo que vamos precisar, se não vamos desperdiçar", explica.

Também as promoções da Black Friday são uma excelente forma para poupar. "Há empresas que se aproveitam, mas há outras que fazem verdadeiras promoções. As coisas que já sabemos o valor e que são mais caras, se estiverem em promoção, é uma boa ideia [aproveitar]."

2. Explorar os mercados locais

Apesar de a maioria das pessoas recorrer aos supermercados para fazer as compras de Natal, poderá ser uma boa ideia explorar também os mercados locais, refere Pedro Miranda.

"Hoje em dia não acredito que seja só no supermercado que se encontram produtos mais baratos. Pode ser vantajoso comprar alguns bens essenciais nos mercados locais como legumes, azeites... mesmo os talhos podem ser mais baratos. Além de estarmos a ajudar as pessoas que vivem desse trabalho, pode ser mais barato", defende.

3. Comparar preços

Antes de comprar algo tente comparar os preços entre os supermercados: pode haver artigos cujo valor difere bastante de cadeia para cadeia. O economista recomenda um planeamento antecipado.

4. Fazer os bolos em casa pode ficar mais caro

Comprar bolos ou fazê-los em casa? Esta é uma questão que divide boa parte das pessoas. "Na minha opinião, a nível financeiro, fica mais caro fazer os bolos em casa porque é preciso comprar os ingredientes", diz o economista.

Para Pedro Miranda há apenas um aspeto positivo em fazê-los em casa, mas em nada o ajuda financeiramente. "Fazer em casa tem um toque pessoal. É feito com amor e isso tem de ser valorizado."

5. Aproveitar o papel de embrulho das lojas

"Alguma lojas oferecem papel embrulho. Devem aproveitar a oferta de papel para fazerem embrulhos e poupar. Parece que não, mas o papel é outra despesa, e ao fim ao cabo ninguém se vai recordar da cor do papel de embrulho da prenda", garante Pedro Miranda.

6. Comprar com antecedência

Tendo em conta o aumento do preço do bacalhau e dos doces, o especialista refere que é importante comprar alguns alimentos com antecedência. Caso isso não aconteça, arrisca-se a pagar mais.

"Quando deixamos para a véspera é mais caro, por isso, as comidas com o prazo de validade longo e que sabemos que não estragam, como é o caso do bacalhau, podem ser compradas antes", sugere Pedro Miranda.

No entanto, estando já a época do Natal à porta, o economista acredita que já não fará muita diferença comprar os alimentos com antecedência. "Agora não compensa tanto, mas depende se estiver atento às promoções."

7. Fazer presentes à mão

Segundo Pedro Miranda, poderá ser também uma boa ideia fazer um presente à mão. Assim evita oferecer prendas caras.

8. Cada membro da família leva algo

"Os membros da família podem aproveitar para levar algumas coisas para a ceia, assim o esforço financeiro não é tão elevado para quem acolhe os convidados", sugere o economista.

9. Organização

"Organizar" é a palavra-chave para conseguir poupar neste Natal. Isso implica organizar quais os presentes a dar, o dinheiro total que pretende gastar e, caso a sua família leve algo para a ceia de Natal, combinar o que cada um vai levar.

10. Evitar compras impulsivas

Não compre só porque sim. Compre com consciência e "evite as compras impulsivas".