Sábado – Pense por si

Dinheiro

Preços do bacalhau e do peru em alta para a ceia de Natal

Lusa 08:49
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de dezembro
As mais lidas

Preço do bacalhau e do peru a aumentaram 10,48% e 11,53% respetivamente.

Os portugueses vão pagar mais, este ano, pela ceia de Natal, com os preços do bacalhau e do peru a aumentarem 10,48% e 11,53%, respetivamente, desde o início do ano, segundo dados da DECO enviados à Lusa.

Preços do bacalhau sobem para a ceia de Natal
Preços do bacalhau sobem para a ceia de Natal Bruno Colaço/Sábado Viajante

Entre 1 de janeiro e 10 de dezembro deste ano, o preço de um quilograma (kg) de bacalhau graúdo passou de 15,27 euros para 16,87 euros.

Neste período, o preço do bacalhau cresceu 10,48%, ou seja, ficou mais caro em 1,60 euros.

O valor pago pelo bacalhau graúdo sofreu várias oscilações ao longo do último ano, tendo o seu máximo (16,87 euros) sido atingido a 10 de dezembro, enquanto o preço mais baixo (14,70 euros) foi registado no dia 5 de março.

O próximo ano também não deverá trazer boas notícias para os consumidores de bacalhau, uma vez que o Conselho Norueguês das Pescas (NSC) e a Associação dos Industriais do Bacalhau (AIB) já anteciparam à Lusa novos agravamentos em 2026, à boleia da redução das quotas.

À semelhança do que aconteceu com o bacalhau, o preço de um kg de perna de peru também cresceu este ano, passando de 5,28 euros para 5,69 euros, verificando-se assim uma subida de 0,59 euros (11,53%).

O valor mais alto da perna de peru foi praticado em 03 de dezembro (5,70 euros) e o mais baixo (5,02 euros) em 06 de agosto.

Já o bife de peru não vai ser uma opção mais económica, uma vez que, a mesma quantidade, aumentou 15,54% ou 1,27 euros entre janeiro e dezembro.

Os dados recolhidos pela DECO, a associação portuguesa para a defesa do consumidor, mostram que, este ano, o preço dos bifes de peru passou de 8,18 euros para 9,46 euros.

Artigos Relacionados
Tópicos Preços NSC Comunicação
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Por que sou mandatária de Jorge Pinto

Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

Cinco para a meia-noite

Com a velocidade a que os acontecimentos se sucedem, a UE não pode continuar a adiar escolhas difíceis sobre o seu futuro. A hora dos pró-europeus é agora: ainda estão em maioria e 74% da população europeia acredita que a adesão dos seus países à UE os beneficiou.

Menu shortcuts

Preços do bacalhau e do peru em alta para a ceia de Natal