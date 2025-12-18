Chama-se BEN, é português e elétrico. E já pode andar nas estradas europeias

Projeto desenvolvido no CEiiA recebeu a homologação da União Europeia, permitindo a passagem à fase de produção. Modelo que encaixa na iniciativa de “carros pequenos e acessíveis” poderá custar cerca de 8 mil euros.

O BEN já pode andar nas estradas europeias. O “e-car” português, desenvolvido no CEiiA, obteve o certificado de homologação da União Europeia após um longo e exigente processo realizado no IDIADA, podendo agora acelerar para a fase de produção, por enquanto limitada a 200 unidades por ano. Fabrico deste veículo de baixo custo poderá multiplicar-se até ao final da década.



BEN CEiiA

“A primeira fase de desenvolvimento do BEN termina agora com o certificado de homologação [obtido no IDIADA, em Espanha] que permite a produção de uma primeira série de ‘e-cars’ na BEN Garagem do CEiiA, em Matosinhos”, refere o CEiiA em comunicado.

A fase seguinte “passa pela construção de lotes de edições limitadas do 'e-car', customizadas a várias aplicações previstas”, diz o centro de desenvolvimento, notando que “este período implica também uma evolução no produto e na unidade ‘pilot plant’ BEN com capacidade para produção de 200 unidades por ano”.

“Criámos o BEN como resposta da Europa a um novo modelo social inclusivo que passa por ‘e-cars’ mais acessíveis, pequenos e sustentáveis”, refere Helena Silva, administradora e CTO do CEiiA.

Resultado da Be.Neutral, uma Agenda Mobilizadora e Verde para a Inovação Empresarial do PRR, liderada pela Nos e que envolve 40 entidades, o BEN está “alinhado com a iniciativa ‘Carros Pequenos e Acessíveis’ lançada pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen com o objetivo de criar um carro do futuro europeu”, acrescenta a administradora.

A CEiiA prevê “iniciar a produção em larga escala em 2026 em vários sites de produção em Portugal e na Europa, estando em curso processos de negociação para que em 2030 se esteja a produzir de forma descentralizada 20.000 unidades por ano” deste veículo que terá “um preço a partir dos 8.000 euros”.