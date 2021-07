Reembolsos de IRS voltam ao nível pré-pandemia

No segundo ano da pandemia, o ritmo de pagamento dos reembolsos de IRS voltou aos níveis pré-covid. Finanças já pagaram quase 2,6 mil milhões de euros, mais 32,9% do que no ano passado. Reembolso médio ronda os 1.074 euros por contribuinte.