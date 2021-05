PS propõe acordos de teletrabalho reversíveis

Embora se aproxime do PSD no pagamento de despesas, o PS vai ao encontro da esquerda ao propor que os acordos de teletrabalho possam ser revertidos por qualquer das partes. Empresas opõem-se a esta ideia que pode travar os planos de poupanças com escritórios.

Se durante o primeiro confinamento Portugal teve mais de um milhão de pessoas em teletrabalho, ninguém sabe ao certo quantas no futuro haverá. É neste contexto que o Parlamento começa esta quarta-feira a debater as regras que deverão vigorar depois da legislação transitória da pandemia, num processo que a concertação social preferia adiar. A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, gostaria de o ver concluído até julho, mas também admite que o debate se possa prolongar até ao final do ano.







