"Estamos de olho neste projecto", diz Guan Qing. Guan é gestora em Portugal do China Development Bank (CDB), o banco público chinês para infraestruturas, financiador em Portugal da EDP e da REN – o projecto de que fala é a expansão do porto de Sines. Estamos no final de Março, em Lisboa, numa conferência organizada para ajudar a casar duas partes que se cortejam: o governo chinês, interessado na riqueza e no valor geoestratégico da zona económica marítima portuguesa, a maior do mundo; e o governo português, que quer atrair capital para os portos e para a exploração do mar.

Além do CDB, pelo auditório cheio do ISEG passam fundos como o China African Development Bank (com 10 mil milhões de euros) e o China Portuguese Fund (mil milhões), o primeiro que Pequim montou exclusivamente dedicado a mercados de uma só língua, o português. Chi Jianxing, o financeiro que lidera estes dois fundos, seguirá no dia seguinte para o Porto, para uma série de reuniões com empresários portugueses, que por estes dias fazem fila para este tipo de encontro. Na conferência onde os portugueses (incluindo o ministro Augusto Santos Silva) falam em inglês e os chineses em mandarim, o embaixador Cai Run resume o sentimento: da educação ao mar, passando pelas energias, a China está interessada em "todas as frentes".

O interesse chinês em Portugal não pára de aumentar. "O crescimento é de tal forma acelerado que todos os dias aparecem novos investidores", afirma o secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. A maior construtora chinesa abriu uma sucursal em Lisboa, várias delegações de províncias chinesas visitaram cidades como Viseu, Peso da Régua e Lisboa, e o município da Guarda assinou um protocolo com a Câmara de Comércio Luso-Chinesa para atrair investimento chinês – e isto foi só em Março, mês em que também foi noticiado que o Estado chinês comprou mais 2% da EDP (tem agora 28,25%), que a Fosun comprou mais 2% do BCP (tem 27%) e que a Luz Saúde completou a compra do grupo de saúde Idealmed por 20 milhões de euros. "Há tanta coisa a acontecer que é difícil mapear", confirma Fernanda Ilhéu, professora e coordenadora do China Logus, um serviço de consultoria dentro do ISEG dedicado à China.

Somando os mais de dois mil milhões de euros aplicados em imobiliário com os vistos gold, o investimento total sobe para cerca de 9 mil milhões, valor que faz de Portugal o segundo país europeu a seguir à Suíça em que o investimento chinês tem maior peso relativo na economia: quase 5% do PIB. Este peso, concentrado em sectores estratégicos, vai continuar a subir. Uma fonte chinesa na comunidade financeira aponta à SÁBADO que o que trava compras maiores neste momento não é tanto o controlo maior exercido por Pequim sobre a fúria aquisitiva de alguns conglomerados – como a Fosun e a HNA, accionista da TAP –, mas a escassez de negócios com dimensão suficiente nos sectores onde os chineses já estão.

