Tem 75 anos e deixa esta sexta-feira o cargo de chairman da EDP, mas vai continuar ligado à energética como representante e consultor. Afirma que é por causa da “vontade de vencer”.

Eduardo Catroga vai continuar ligado à EDP, apesar de deixar hoje, dia 6, o cargo de chairman. "Aceitei continuar como seu representante no Conselho Geral e de Supervisão da EDP, como seu consultor no quadro da actividade internacional da China Three Gorges, a qual ultrapassa Portugal, estendendo-se, hoje, a outros países europeus e à América Latina, onde o grupo tem avultados investimentos", diz à SÁBADO.



Com 75 anos, o empresário, formado em Finanças, que foi ministro das Finanças de Cavaco e, mais tarde, ao lado de Passos Coelho, dedicou-se duas missões, sempre como independente, diz que não querer parar. "A EDP é o meu último amor. Vou continuar porque quando tinha 60 anos decidi nunca me reformar. Este último mandato já só foi possível porque os accionistas se entenderam e convidaram-me para continuar como chairman, mas em representação do accionista mais importante, a China Three Gorges."



Diz que é um dos grandes contribuintes do Estado e que se a sua "pensão aumenta todos os anos" é porque continua a trabalhar. Durante três falou à SÁBADO sobre a sua carreira, a sua infância e família. Diz que é um "produto de uma grande vontade de vencer."



