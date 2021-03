As mais lidas

Marcelo dá luz verde ao alargamento do lay-off simplificado

As novas regras foram aprovadas há quase duas semanas e poderão ser publicadas em breve. O Presidente da República promulgou o diploma que cria novos apoios, alargando o lay-off simplificado a empresas especialmente afetadas pelo confinamento, ainda que não tenham sido obrigadas a encerrar, segundo confirmou o Negócios junto de fonte oficial do Ministério do Trabalho.