Governo só aprovou 16 pré-reformas no Estado

Está entre as promessas inscritas no programa eleitoral do PS que gerou mais expetativa entre os funcionários públicos, já que permitiria deixar de trabalhar a partir dos 55 anos sem cortes nas futuras pensões. Os programas setoriais que poderiam desbloquear as pré-reformas não chegaram a avançar e, dois anos depois da primeira regulamentação geral, o Ministério da Administração Pública (MMEAP), que decide os pedidos com as Finanças, aprovou 16 dos 48 pedidos que recebeu, segundo dados solicitados pelo Negócios.







António Costa e Alexandra Leitão Lusa