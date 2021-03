Empresas podem adiar entrega de retenções de IRS

As entidades que efetuam retenções de impostos na fonte deverão passar a poder fazer as respetivas entregas ao Fisco em prestações, à semelhança do que já aconteceu no ano passado, durante o primeiro confinamento, apurou o Negócios junto de fonte das Finanças. Trata-se de um apoio de natureza fiscal, destinado a ajudar as empresas, na medida em que ficam com mais liquidez, ainda que de forma temporária. Os contornos da medida estão ainda a ser trabalhados, mas o desenho fiscal deverá ser idêntico ao que foi feito no ano passado.







TIAGO PETINGA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Fisco IRS economia negócios e finanças economia empresas Artigo Anterior Próximo Artigo

Leia mais no Jornal de Negócios