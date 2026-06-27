Cabo Verde faz história e apura-se para os 16 avos de final do Mundial. Portugal também assegurou apuramento

Portugal acabará na pior das hipóteses em terceiro do Grupo K.

A seleção portuguesa de futebol assegurou na sexta-feira, sem jogar, o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de 2026, depois do fecho do Grupo H, no qual o estreante Cabo Verde conseguiu uma histórica qualificação.



Cabo Verde nos 16 avos de final do Mundial2026 Foto AP/David J. Phillip

Portugal, que na pior das hipóteses, acabará em terceiro do Grupo K, com quatro pontos, fará sempre melhor do que os terceiros do Grupo A (Coreia do Sul), C (Escócia), I (Senegal) e H (Uruguai), no qual os cabo-verdianos foram segundos.

Em Houston, os africanos, que tinham empatado com Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), somaram a terceira igualdade, a zero, com a Arábia Saudita, enquanto a Espanha venceu o Uruguai por 1-0, graças a um golo de Álex Baena, aos 42 minutos.

Com estes resultados, a Espanha venceu o agrupamento, com sete pontos, contra três de Cabo Verde, que marcou encontro nos 16 avos de final com a campeã em título Argentina, e dois de Uruguai e Arábia Saudita, que foram eliminados.

Além de Portugal, também se qualificaram no 'sofá' a Inglaterra, o Gana, treinado pelo português Carlos Queiroz, o Egito e o Paraguai.

Nos 16 avos de final, já estavam México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Países Baixos, Japão, Suécia, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

Em sentido contrário, Uruguai e Arábia Saudita juntaram-se no lote de eliminados a República Checa, Qatar, Haiti, Turquia, Tunísia, Iraque, Panamá e aos estreantes Curaçau e Jordânia.