Mundial2026 - Cabo Verde, Egito e Arábia surpreendem no dia dos empates

O Mundial de futebol de 2026 começou na quinta-feira e prolonga-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O estreante Cabo Verde (0-0 com a Espanha), o Egito (1-1 com a Bélgica) e a Arábia Saudita (1-1 com o Uruguai) contrariaram na segunda-feira o favoritismo e arrancaram o Mundial2026 de futebol com empates surpreendentes.



AP Photo/Marta Lavandier

Num dia ainda como uma quarta igualdade, em quatro jogos, entre Irão em Nova Zelândia (2-2), o maior destaque vai para o guarda-redes quarentão Vozinha, do 'secundário' Desportivo de Chaves, que manteve a sua baliza inviolável face aos espanhóis.

Em Atlanta, o número 1 de Cabo Verde fez sete defesas, as mais difíceis na primeira parte, já que na segunda, a defesa dos africanos impôs-se quase sempre aos espanhóis, que só ganharam alguma alma com a entrada de Lamine Yamal, ainda assim em vão.

Cabo Verde 'não teve' ataque, mas esteve irrepreensível defensivamente, num jogo em que contou com quatro jogadores que alinharam na I Liga em 2025/26: Sidny Lopes Cabral (Benfica), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia) e, a partir do banco, Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães).

A Espanha, que no arranque de 2022 tinha goleado a Costa Rica por 7-0, voltou às entradas de 'pé esquerdo': soma agora cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas na estreia, sendo que nem ganhou (0-1 com a Suíça) quando conquistou o título, em 2010.

Se os espanhóis não confirmaram o favoritismo, o mesmo aconteceu com o Uruguai, o campeão de 1930 e 1950, que só salvou da derrota, face à Arábia Saudita, graças a um golo marcado pelo sportinguista Maxi Araújo, aos 80 minutos.

Em Miami Gardens, os sauditas, que em 2022 tinham surpreendido a Argentina na estreia (2-1), estiveram melhor na primeira parte e inauguraram o marcador aos 41 minutos, por Abdulelah Al-Amri, após um canto, mas os uruguaios dominaram por completo a segunda.

Os sul-americanos podiam mesmo ter conseguido a reviravolta, mas 'esbarraram' em Mohammed Al Owais, guarda-redes que jogou em 2025/26 no Al-Ula, da segunda divisão saudita.

Na classificação do Grupo F, em que todos contam um ponto, Uruguai e Arábia Saudita, por terem marcado um golo, estão nos dois primeiros lugares, enquanto a Espanha e Cabo Verde estão nos dois últimos.

O Grupo G também teve dois empates e começou com uma surpresa, já que a mais credenciada Bélgica não conseguiu melhor do que uma igualdade com o Egito, e depois de estar em desvantagem, num embate disputado em Seattle.

Os africanos adiantaram-se aos 19 minutos, com um vistoso golo de Emam Ashour, e os belgas restabeleceram a igualdade aos 66, através de um autogolo de Mohamed Hany, pressionado por Romelu Lukaku, que acabara de entrar.

No último encontro do dia, o Irão e a Nova Zelândia não destoaram e também empataram, neste caso a dois golos, em Inglewood, onde o conjunto da Oceânia esteve por duas vezes em vantagem, com um 'bis' de Elijah Just (sete e 54 minutos), em ambas as ocasiões assistido pela referência Chris Woods.

Os iranianos, que não têm tido vida fácil nos Estados Unidos, onde só podem ir jogar e têm rapidamente de abandonar o país, conseguiram responder, com o lateral direito Ramin Rezaeian a marcar, aos 32, e a assistir Mohammad Mohebbi, aos 64.

Face a estas duas igualdades, as quatro equipas do Grupo G têm todos dois pontos, com iranianos e neozelandeses acima de belgas e egípcios por terem mais golos marcados.

O Mundial de futebol de 2026 começou na quinta-feira e prolonga-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.