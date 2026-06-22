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Mundial 2026

Cabo Verde empata com o Uruguai no Mundial2026 e está na corrida aos '16 avos'

Lusa 07:12
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Cabo Verde conseguiu empatar a dois golos com o Uruguai.

O estreante Cabo Verde somou no domingo o segundo ponto em dois jogos no Mundial de futebol de 2026, ao empatar a dois golos com o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H, em Miami Gardens.

Cabo Verde empata com o Uruguai no Mundial2026
Cabo Verde empata com o Uruguai no Mundial2026 Foto AP/Lynne Sladky

Kevin Pina marcou de livre direto (21 minutos), para o primeiro golo em Mundiais de Cabo Verde, após o 0-0 com a Espanha, os uruguaios deram a volta, pelo 'leão' Maxi Araújo (44) e Agustín Canobbio (45+6), mas Hélio Varela ripostou (61).

Depois de empatar face a dois campeões do Mundo, Cabo Verde é terceiro do Grupo H, com os mesmos dois pontos dos uruguaios e menos dois do que a líder Espanha, enquanto a Arábia Saudita, última adversária do 'onze' de Bubista, é quarta, com um.

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