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Selecionador de Cabo Verde confiante na passagem à fase a eliminar: "É o grande objetivo"

Lusa 12:27
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Bubista antevê um jogo difícil com a Arábia Saudita.

O selecionador de futebol de Cabo Verde assumiu na quinta-feira que a passagem da equipa africana à fase a eliminar do Mundial2026 "é o grande objetivo", antevendo um jogo difícil com a Arábia Saudita.

Bubista acredita no apuramento
Bubista acredita no apuramento AP

"Não há jogos fáceis no Mundial, obviamente que será um jogo difícil, mas será difícil para as duas equipas, portanto temos que fazer a nossa parte, dentro daquilo que é o nosso espírito de equipa, e demonstrar valentia de querer fazer um bom jogo e procurar obviamente a vitória", afirmou Bubista na antevisão do jogo da terceira jornada do Grupo H, agendado para as 01:00 de sábado (horas de Lisboa).

Depois dos empates frente a Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), que mantêm vivo o sonho da passagem à fase a eliminar do Mundial, que pela primeira vez junta 48 seleções, o técnico alerta para as qualidades do próximo adversário, mas garante ter confiança total na sua equipa, estreante em fases finais.

"A Arábia Saudita é uma seleção com experiência, bastante organizada, em termos de transições bastante perigosa, vai trazer-nos dificuldades, mas obviamente confiamos na nossa organização e no nosso modelo, sabemos que é difícil, mas queremos mostrar o nosso valor e fazer um bom jogo. Queremos ver mais de nós do que do adversário", disse, em conferência de imprensa.

Assumindo o risco de estar a ser "pretensioso", o selecionador confidenciou: "Sempre disse aos meus amigos mais próximos que ia chegar à terceira jornada com possibilidades de nos qualificarmos, e aqui estamos".

Para Bubista, uma passagem à fase a eliminar, que pode ser selada com um triunfo ou até com um empate, ultrapassa as questões meramente desportivas: "Esperamos que a nossa presença sendo um país pequeno e pobre possa ser uma referência para outros países pobres".

"Temos uma nação que tem esperança na nossa qualificação, por isso temos acreditado, sonhado e trabalhado em cima desse sonho, sem nunca perder o foco", disse, acrescentando: "Se nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e estar aqui, qualquer país no mundo consegue, com foco e resiliência, ultrapassar as dificuldades".

Depois de empatar face a dois campeões do Mundo, a Espanha (0-0) e o Uruguai (2-2), os africanos defrontam um adversário teoricamente mais fácil, mas que também já empatou os sul-americanos e está na corrida ao apuramento no Grupo H.

Para o jogo de Houston, com início às 01:00 de sábado (em Lisboa), os comandados de Bubista vão tentar ser o primeiro estreante a seguir em frente, depois das 'quedas' de Curaçau e Jordânia e com o Uzbequistão ainda a zero.

No outro encontro do Grupo H, a campeã europeia Espanha defronta o vice-campeão sul-americano Uruguai, num embate entre duas formações obrigadas a pontuar - uma derrota pode colocar os espanhóis na rota da Argentina e os uruguaios de volta a casa.

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