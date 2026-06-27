Mundial2026: Egito empata com Irão em jogo com final frenético

Egito confirmou o o inédito apuramento para a fase a eliminar.

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O Egito empatou 1-1 com o Irão, na terceira e última jornada do Grupo G do Mundial2026 de futebol, confirmando o inédito apuramento para a fase a eliminar, após um jogo com final frenético, que ditou a eliminação dos persas.



Egito empata com Irão no Mundial2026 Foto AP/Lindsey Wasson

No Lumen Field, em Seattle, na sexta-feira, Mahmoud Saber colocou cedo os 'faraós' em vantagem, aos cinco minutos, mas Ramin Rezaeian restabeleceu a igualdade aos 14, depois de Mehdi Taremi ter desperdiçado uma grande penalidade quatro minutos antes.

O encontro manteve-se equilibrado até ao final, com o Egito mais dominador na segunda parte, mas incapaz de voltar a marcar, e a sofrer um grande 'susto' quando, nos descontos, os persas chegaram a marcar, mas o tento foi invalidado por fora de jogo.

Com este resultado, o Egito terminou o Grupo G com cinco pontos, atrás da Bélgica, que somou sete após golear a Nova Zelândia. Já o Irão, que precisava de vencer para garantir um também inédito apuramento para a fase a eliminar, ficou no terceiro lugar, com três pontos, e despediu-se da competição, enquanto a Nova Zelândia fechou o grupo na última posição.

Os egípcios entraram melhor e inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, com Mohamed Salah a obrigar Beiranvand a defender e Mahmoud Saber a aproveitar a recarga para marcar o 1-0.

A resposta iraniana surgiu pouco depois, quando, aos nove minutos, Mehdi Taremi, antigo avançado do FC Porto e do Rio Ave, conquistou uma grande penalidade, mas Mostafa Shobeir adivinhou o lado e travou o remate do capitão iraniano.

Ainda assim, aos 14 minutos, Ramin Rezaeian apareceu na recarga de uma defesa do guarda-redes egípcio para restabelecer a igualdade.

O ritmo intenso dos primeiros minutos deu lugar a um jogo mais equilibrado, embora o Egito tivesse mais posse de bola.

Mahmoud Saber tentou a sorte de longe por duas vezes, enquanto Shoja Khalilzadeh desperdiçou uma excelente oportunidade já nos descontos da primeira parte, ao cabecear ao lado, mantendo o 1-1 ao intervalo.

No segundo tempo, os egípcios assumiram claramente o controlo das operações e Trezeguet esteve perto de marcar aos 49 e 51 minutos

Do outro lado, o Irão, condicionado pela necessidade de vencer e pelas notícias vindas do triunfo belga, jogava mais com o 'coração do que com a razão' e, apesar das dificuldades, ainda chegou a festejar a reviravolta.

Na sequência de uma falta, já aos 90+3 minutos, Khalilzadeh chegou a desviar para o golo que daria o apuramento dos persas, mas o tento acabou anulado por um fora de jogo de escassos centímetros.

Apesar da desilusão, os iranianos continuaram a insistir e, aos 90+7 minutos, Saeid Ezatolahi ainda acertou na trave da baliza egípcia, fazendo o empate prevalecer.

Assim, o Egito, que alcançou pela primeira vez a fase a eliminar de um Campeonato do Mundo, terminou o Grupo G no segundo lugar e vai defrontar a Austrália nos 16 avos de final, na sexta-feira, em Seattle.

Já o Irão voltou a falhar o objetivo histórico de ultrapassar a fase de grupos, encerrando a participação na terceira posição do agrupamento.

Jogo no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

Egito - Irão, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:1-0, Mahmoud Saber, 5 minutos.1-1, Ramin Rezaeian, 14.

Equipas:

Egito: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmonem (Yasser Ibrahim, 14), Ahmed Fatouh, Muhannad Lashin, Emam Ashour (Omar Marmoush, 46), Mahmoud Saber (Marwan Attia, 46), Mohamed Salah (Zizo, 57), Trezeguet e Mostafa Zico.

Selecionador: Hossam Hassan.

Irão: Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Hossein Kanaani (Saleh Hardani, 46), Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Saeid Ezatolahi, Mohammad Ghorbani, Saman Ghoddos (Shahriyar Moghanloo, 66), Mohammad Mohebi e Mehdi Taremi.

Selecionador: Amir Ghalenoei.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polónia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mahmoud Saber (19), Hossein Kanaani (19), Yasser Ibrahim (41) e Ali Nemati (43).

Assistência: 66.925 espetadores.