A história repete-se. Argentina dá a volta à Inglaterra e apura-se para a final do Mundial

Argentina venceu a Inglaterra por 2-1. Seleção defronta agora a Espanha na final.

A Argentina venceu esta quarta-feira a Inglaterra por 2-1, conseguindo assim o apuramento direto para a final do Mundial2026.



Argentina dá a volta ao jogo e apura-se para a final do Mundial AP Photo/Jeff Roberson

A partida manteve-se sempre tensa, mas aos 54 minutos eis que a Inglaterra, inaugurou o marcador, deixando os argentinos da mãos na cabeça. Anthony Gordon passou para Harry Kane que rematou para dentro da baliza adversária.

Estava já o jogo a cinco minutos do fim quando a história se repetiu para o lado argentino: Messi passou a bola para Enzo Fernández que conseguiu um empate.

Soavam já os alarmes para um possível prolongamento, quando Lautaro acabou com as dúvidas e fez o 2-1 para a Argentina aos 90+1 minutos.

Com este resultado, a Argentina apura-se assim para a final do Mundial. Irá defrontar a Espanha, que na terça-feira eliminou a França, num jogo que irá decorrer no domingo (19) às 20h.