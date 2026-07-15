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15 de julho de 2026 às 12:00

Euforia em Madrid: milhares de adeptos celebram apuramento de Espanha para a final do Campeonato do Mundo

Milhares de adeptos espanhóis celebraram nas ruas de Madrid a vitória por 2-0 sobre a França, que garantiu o apuramento da seleção para a final do Mundial de 2026. A festa prolongou-se pela noite dentro com cânticos, bandeiras e muita animação nas principais zonas da capital espanhola.

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