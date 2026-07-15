Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de julho de 2026 às 11:30

Família real espanhola celebra apuramento de Espanha para a final do Mundial

A Casa Real espanhola divulgou imagens do rei Felipe VI e da família a acompanharem a vitória de Espanha sobre a França, esta terça-feira, que garantiu o apuramento para a final do Campeonato do Mundo de 2026.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30