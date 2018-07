O futebolista internacional português vai actuar em 2018/19 nos espanhóis do Bétis.

O futebolista internacional português William Carvalho, que vai actuar em 2018/19 nos espanhóis do Bétis, despediu-se na segunda-feira dos adeptos do Sporting, confessando estar a viver "um dia difícil".



"Despeço-me da família Sporting, a minha casa nos últimos 13 anos. O clube que me viu crescer e que me deu a oportunidade de dar o salto para o futebol profissional, que me permitiu celebrar títulos por esta grande camisola e ser campeão da Europa pelo meu país", escreveu William na rede social Instagram.



Hoje é um dia difícil. Despeço-me da família Sporting, a minha casa nos últimos 13 anos. O clube que me viu crescer e que me deu a oportunidade de dar o salto para o futebol profissional, que me permitiu celebrar títulos por esta grande camisola e ser campeão da Europa pelo meu país. Nós últimos meses o clube viveu momentos complicados, mas se teria de sair daquela que será sempre a minha "casa", teria de ser da melhor forma possível para o clube. Levarei para sempre o meu Sporting no coração e serei sempre mais um adepto esteja onde estiver. Quero agradecer aos adeptos pelo carinho e apoio incondicional ao longo destes anos e a todos os meus companheiros, treinadores, médicos, fisioterapeutas, roupeiros e direção que me ajudaram a ser melhor futebolista, mas sobretudo melhor pessoa. Obrigado a todos de coração. Até breve. William Carvalho

Uma publicação partilhada por William Carvalho (@wcarvalho14) a 16 de Jul, 2018 às 2:44 PDT



O médio luso lembrou os "momentos complicados" que o clube viveu, e o levaram a rescindir contrato com justa causa, mas frisou que não queria sair a mal.



"Se teria de sair daquela que será sempre a minha 'casa', teria de ser da melhor forma possível para o clube", escreveu.



William Carvalho disse ainda que levará "para sempre" o 'seu' Sporting "no coração" e que será "sempre mais um adepto, esteja onde estiver".



"Quero agradecer aos adeptos pelo carinho e apoio incondicional ao longo destes anos e a todos os meus companheiros, treinadores, médicos, fisioterapeutas, roupeiros e direcção que me ajudaram a ser melhor futebolista, mas sobretudo melhor pessoa. Obrigado a todos de coração. Até breve", finalizou.