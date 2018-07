BdC recorreu ao Facebook para contar episódio que terá acontecido no gabinete do antigo "vice".

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, usou o Facebook para relatar um episódio que envolveu Elsa Judas e Carlos Vieira, dando a entender que se sentiu traído por atitudes de ambos. BdC explicou também que esse mesmo episódio fez com que não convidasse Judas para lista que vai apresentar às eleições de 8 de Setembro.



"No meu último dia na SAD, a Dra. Elsa Judas entrou aos gritos no gabinete do Dr. Carlos Vieira (...) e (...) conversou sobre quotas e uns alegados 10 mil euros... (...) Percebi que nada daquilo se encaixava na confiança que até então sentia na equipa que comigo dirigia o clube e a SAD", publicou o antigo presidente, acrescentando que, posteriormente, Elsa Judas lhe terá mencionado "possíveis pagamentos através da empresa Plataformas SA, cujo administrador era o Dr. José Quintela, possíveis levantamentos multibanco e putativos empregos numa universidade." Leia aqui o post na íntegra