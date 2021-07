Vieira: de herói a vilão, com uma mancha que apaga os 120 troféus conquistados

Aconteça o que acontecer, Vieira e o Benfica "já têm uma mancha", admite António Simões, velha glória das águias. Em 17 anos e meio, o Khadafi dos pneus, como ficou conhecido o presidente, ganhou 120 títulos nas principais modalidades do clube, 18 delas no futebol. Mas agora arrisca passar à história como o mau da fita, tal como Vale e Azevedo.

Luís Filipe Vieira foi eleito presidente do Benfica a 23 de novembro de 2003, mas já fazia parte da direção de Manuel Vilarinho desde 2001, como responsável pelo departamento de futebol, e por isso esteve naqueles tempos de horror para os benfiquistas. Afinal, um ano antes, a 24 de novembro de 2002, as águias foram eliminadas pelo Gondomar, da II Divisão B, no seu próprio estádio, naquele que foi o maior desaire do clube na Taça de Portugal – o que levaria ao despedimento do treinador, Jesualdo Ferreira.

A 25 de outubro de 2003, um mês antes de ser eleito presidente, Luís Filipe Vieira tinha vivido um momento de grande alegria, com a inauguração do novo estádio da Luz, com uma festa que incluiu um jogo contra o Nacional de Montevideu (vitória por 2-1, com dois golos de Nuno Gomes).

Três meses depois, a 25 de janeiro de 2004, mais um momento de tristeza, com a morte de Miki Féher, que caiu inanimado durante a partida com o Vitória de Guimarães. As desgraças não paravam de se abater sobre o clube, e em maio também Bruno Baião, capitão dos juniores, morreu devido a problemas cardíacos.