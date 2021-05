Varandas Fernandes diz que "não sabe" o que é guarda de honra e que esta deve ser feita pela equipa do Benfica, não ao Sporting pelo campeonato conquistado, mas a Luís Filipe Vieira "pelo grande trabalho que ele tem vindo a fazer".

Vice-presidente do Benfica recusa guarda de honra ao Sporting: "Deve ser feita ao presidente"

Depois de ter falado aos microfones da 'Bola Branca', da Rádio Renascença, Varandas Fernandes marcou presença esta quinta-feira no programa 'Pontos nos 'is'', da BTV, para perspetivar o dérbi deste sábado entre Benfica e Sporting, a contar para a penúltima jornada da Liga NOS.



"É um dérbi, tem todas as condições para ser um jogo muito bem disputado. Espero que nós possamos vir a ganhar, obviamente, como todos os jogos em que o Benfica entra. É um jogo normal. É mais um dérbi, não atribui importância nenhuma especial. A importância [que existe] é que temos que ganhar, tal como todos os jogos que se disputam no Estádio da Luz ou fora do Estádio da Luz. Está ainda em aberto a disputa pelo segundo lugar e é importante ganhar o próximo jogo e o próximo em Guimarães, assim como é importante vencer a final da Taça de Portugal", começou por dizer o vice-presidente das águias.

Sobre uma possível guarda de honra ao rival Sporting na Luz, Varandas Fernandes atirou: "Essa questão da guarda de honra já ouvi vários comentários sobre isso. Nós somos um clube eclético, um clube onde prezamos muito a boa educação e o civismo. É claro que às vezes há sócios que de uma forma esporádica se exaltam um pouco mais, mas tempo de compreender isso. Nós sempre soubemos receber as pessoas que nos visitam. Qualquer clube que nos visite por maior projeção ou menor projeção internacional ou nacional nós respeitamos sempre e sabemos sempre receber. Não sei o que é guarda de honra. Guarda de honra no Benfica deve ser feita ao presidente pelo grande trabalho que ele tem vindo a fazer. Nós respeitamos e recebemos de forma educada como sempre fazemos. Não há nada especial em relação a isso".