Jorge Gabriel: "Fomos campeões, e eu e o meu pai invadimos o relvado"

Jorge Gabriel sempre teve grande ligação ao desporto: começou a sua carreira na SIC, em 1993, no programa Os Donos da Bola, e também já foi treinador do Arouca (em 2007/08, na III Divisão). O seu sonho era orientar o Sporting, o seu clube do coração, e pelo qual sofre. Em exclusivo para a SÁBADO, o apresentador de TV escreve sobre alguns episódios vividos em jogos dos leões na sua juventude.

– "Nunca me largues a mão."



Era mais do que uma ordem. Era um clamor para que não me perdesse, tanto era o que me adorava. Tínhamos acabado de visitar o meu tio que definhava num hospital e seguimos a pé até ao velho Estádio José Alvalade, para o peão. O dinheiro de funcionário público não permitia loucuras. Era o tempo em que os miúdos – eu tinha 12 anos – podiam entrar na bola de borla.

Derrotamos o União de Leiria, fomos campeões, e os dois, eu e o meu pai, invadimos o relvado que acabaria por perder um pedaço que levei para casa. Corria o ano de 1980 e era a primeira vez que sentia a turba e ouvia tanto jubilo ao sr. Albano.