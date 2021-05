As histórias dos bebés de Amorim – que valorizaram 46 milhões em sete meses

Pode nem ter acontecido, mas consta que na véspera da final da Taça de Portugal de 1961, disputada no estádio das Antas entre o FC Porto e o Leixões, os jogadores portistas brindaram à vitória. Estavam tão confiantes nesse cenário que alguns até gastaram verbas chorudas em apostas que davam o triunfo aos azuis e brancos.



Contra todas as expectativas, o Leixões ganhou por 2-0, numa equipa que tinha sete jogadores da formação, os famosos "Bebés do Mar" – uma expressão que surgiu quando o presidente dos matosinhenses, Alfredo Santos, e perante as dificuldades financeiras, forneceu ao treinador, António Teixeira, quatro juniores (Praia, Horácio, Neca e Chico).

A história dos bebés do Leixões aplica-se à do Sporting esta época. Sem os milhões da Liga dos Campeões (nos últimos anos um exclusivo de Benfica e FC Porto), o treinador dos leões, Rúben Amorim, apostou nas pérolas da formação.