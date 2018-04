Em dia de Atleti-Sporting, para a 1.ª mão dos ¼ final da Liga Europa, desenhámos o melhor onze possível mais os inevitáveis suplentes. Prepare-se.

Começa-se pela baliza e aí há três candidatos. Se André Moreira, agora no Belenenses, nem calça uma única vez, vacilamos entre o boomerang Roberto e o inigualável Oblak. Quer dizer, Oblak é especial em toda a linha. Só faz 25 jogos pelo Benfica e transfere-se por 16 milhões de euros. É ainda hoje o guarda-redes mais caro da Liga espanhola de sempre. E um dos mais valiosos em matéria de defesas impossíveis e exibições do outro mundo. Titular de caras para Diego Simeone.



Na defesa, há um trio improvável. À direita, inventamos Sílvio. No Verão 2011, o Atlético faz um raide em Portugal e leva quatro jogadores de uma assentada. Do Porto, é Rúben Micael mais Falcao. Do Braga, é Pizzi mais Sílvio. Este último, já feito internacional português pela mão de Agostinho Oliveira naquela época da transição entre Queiroz e Bento, custa sete milhões de euros e ajuda o Atlético a eliminar o Vitória (de Guimarães) na Liga Europa. Dois meses depois, em Novembro, parte a perna esquerda e nunca mais se faz a titular. Hoje faz parte do plantel do Braga B.



No meio da defesa, Zé Castro. É um dos grandes fenómenos da ponte Portugal-Atlético. O central da Académica sai a custo zero em 2006, na ressaca do Euro sub-21 em casa. Ainda faz 22 jogos na Liga espanhola e marca dois golos, um dos quais o da vitória sobre o Almería. Na época seguinte, perde o lugar de titular e vai pregar para outra freguesia (Deportivo).



À esquerda, volver. Habemus Insúa. O lateral-esquerdo argentino joga (e bem) no Sporting de Sá Pinto, com seis golos em 2011-12 (quatro deles na Liga Europa). Vai daí, o Atlético pisca-lhe o olho no mercado de Inverno e toma lá 3,5 milhões de euros. Insúa nada resolve naquele meio ano e é recambiado para o Rayo.



No meio-campo, há gente com fartura. Escolhemos Simão à direita, óbvio. O Benfica diz que é um negócio de 20 milhões de euros. Seja. Em três anos e meio, entre Agosto 2007 e Janeiro 2011, o extremo ganha a Liga Europa 2010 e chega até a capitão de equipa. Honra partilhada com o craque do lado oposto. Paulo Futre, por supuesto. Campeão europeu pelo Porto em 1987, assina um mês depois dessa conquista pelo Atlético, como trunfo eleitoral de Jesús Gil y Gil. Em seis anos, levanta duas Taças do Rei como capitão, em anos seguidos e ambas no Santiago Bernabéu (1-0 ao Maiorca, após prolongamento, e 2-0 ao eterno rival Real Madrid).



No miolo, Hugo Leal. O miúdo faz-se no Benfica e sai para o Atlético durante a presidência de Vale e Azevedo. Que pede 9 milhões de dólares pelo passe de Hugo, depois só 6,5 e o negócio fecha-se por quatro. Azar dos azares, desde de divisão na época de estreia. A fazer-lhe companhia, Paulo Assunção. Em 2008, garante três milhões de euros ao Porto e muda de ares para ganhar três títulos internacionais (duas Ligas Europa mais a Supertaça Europeia) em quatro anos de inegável categoria.



No ataque, há um misto de emoções. João Vieira Pinto é obrigatório. Nem sequer joga na equipa sénior (tempos pré-Bosman, em que a lei do limite de estrangeiros ainda vigora, com três: Futre, Baltazar e Rodax), só nos bês, mas é uma referência incontornável. Campeão mundial sub-20 em 1989 e a caminho do bi em 1991, aí como capitão de equipa, JVP é figura num negócio atribulado entre os presidente Valentim Loureiro e Gil y Gil. Olha que dois, de facto. A transferência vale 500 mil contos para o Boavista e João só faz oito jogos, com um golo pelo meio. Quando a época acaba, o Atlético B desce à 3.ª divisão e JVP regressa ao Boavista para nunca mais sair do campeonato português.



No meio, o inimitável Falcao. Com 72 golos em 87 jogos pelo Porto, o colombiano é a transferência mais cara de sempre do Atlético: 40 milhões de euros, em 2011. O dinheiro, estejam tranquilos, é investido em golos infinitos e há quatro bem especiais: bis ao Athletic Bilbao na final da Liga Europa e hat-trick ao Chelsea na Supertaça Europeia, ambos em 2012. Quando sai para o Monaco, em 2013, o Atlético encaixa 60 milhões de euros. Vai buscar.



Para fechar em beleza, Dani. Há Diego Costa (Penafiel e Braga), só que Dani é português e, caramba, acaba a carreira no Atlético. Sem jogar desde Novembro 2000 (Benfica de Mourinho), assina pelo Atletico no Verão do ano seguinte e é um dos protagonistas na subida à 1.ª divisão, com seis golos. A alegria é tanta que se despede dos relvados.



E suplentes? Uyyyyyy, é escolher um banco bem largo. Guarda-redes: André Moreira e Roberto. Defesas: Luís Filipe. Médios: Mensah, Pizzi, Rúben Micael, Gaitán e Cristian Rodríguez. Avançados: Diego Costa e Marco Ferreira (via-Tirsense, que ET).