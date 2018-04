Snus é a nova droga da moda no futebol. Criado para combater o vício do tabaco, uma dose deste produto equivale a três cigarros. É proibido na União Europeia mas não é ilegal do ponto de vista desportivo e tem vindo a ganhar muitos adeptos no futebol inglês, mesmo que a sua venda seja proibida em terras de sua majestade.

Usado pelos suecos de variadas maneiras e variados sabores, o Snus começou a ser comercializado no século XVIII como uma forma alternativa ao tabaco. Através de um processo de humidificação a vapor, o tabaco em pó é depositado em pequenas saquetas de chá para consumo.

A droga estimulante coloca-se entre o lábio superior e as gengivas durante alguns minutos, com cada dose a conter 27,3 gramas de nicotina, o equivalente a cerca de três cigarros. Esta substância é classificada como cancerígena pela Organização Mundial de Saúde e a sua comercialização é proibida em quase todos os países da Europa desde 1992, à excepção da Suécia e Noruega.

Num estudo da revista científica Lancet verificou-se que, apesar dos fumadores terem pelo menos dez vezes mais probabilidades de ter cancro do pulmão do que os que usam o Snus, a droga sueca tem o dobro do risco de provocar cancro do pâncreas, comparativamente a quem nunca fumou.

A sua introdução no futebol britânico terá acontecido com a chegada de jogadores nórdicos à Primeira Liga Inglesa, no início da década de 1990, segundo revela uma investigação do Daily Mail. O antigo jogador sueco do Benfica, Victor Lindelof, agora no Manchester United, já publicou fotos em redes sociais com latas desta substância na mão e há vários jogadores famosos a recorrerem à prática, com Jamie Vardy do Leicester, Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal e Jamaal Lascelles, do Newcastle, a encabeçarem a lista de adeptos do Snus.









O produto não é ilegal do ponto de vista desportivo mas consta na lista sob vigilância da Agência Mundial Antidopagem (WADA). A sua utilização já foi alvo de alertas por parte da federação inglesa de futebol e a UEFA, organismo máximo do futebol na Europa, até já suspendeu jogadores pelo consumo da droga, como Roman Eremenko, jogador finlandês do CSKA de Moscovo, em 2016.

O Snus é uma substância bastante utilizada na Suécia, onde o número de fumadores é o mais baixo da Europa. Em entrevista ao Daily Mail, Toby Mundel, professor na Universidade de Massey, na Nova Zelândia, assumiu que a droga "potencia a atenção, a concentração e a força, uma vez que a nicotina é um estimulante". Novos estudos estão agora a ser conduzidos sobre como poderá o Snus ser usado como vantagem desleal nos desportos.