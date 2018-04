Bruno de Carvalho garante continuidade de Jesus

Bruno de Carvalho garantiu, esta quinta-feira, em entrevista à EFE que Jorge Jesus vai ser o treinador do Sporting na próxima temporada, dando assim continuidade ao projeto que iniciaram."Um projecto é mais que um jogo ou um resultado, é uma filosofia e um caminho por percorrer. É claro que queremos ganhar tudo e ser campeões", diz, explicando que um falhanço não abala o que foi edificado que JJ ficará "até ao final", ou seja, até 2019, data do término do contrato.Bruno de Carvalho reitera que o clube leonino "está feliz" com JJ e compara-o com Diego Simeone, considerando que "são dois dos melhores que há".