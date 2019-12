UEFA aprova utilização do VAR nos jogos de apuramento para o Mundial2022

O Comité Executivo da UEFA aprovou esta quarta-feira a utilização do videoárbitro (VAR) na fase de qualificação europeia para o Mundial2022 de futebol, que vai decorrer no Qatar, faltando apenas receber a confirmação da FIFA.

No seu sítio oficial na Internet, depois de uma reunião do Comité Executivo, em Nyon, na Suíça, a UEFA anunciou que, pela primeira vez, uma fase de apuramento vai ter a aplicação do VAR, embora a FIFA ainda tenha que dar a sua aprovação.

O VAR vai ser utilizado já em março de 2020, nos 'play-offs' de acesso à fase final do Euro2020, prova que vai decorrer pela primeira vez em 12 cidades de 12 países diferentes e para a qual Portugal, detentor do troféu, já está qualificado.

O Comité Executivo da UEFA decidiu também alterar o formato da Liga dos Campeões feminina, com a introdução de uma fase de grupos já a partir da época 2021/22, para decidir o acesso aos quartos de final.

A próxima reunião do Comité Executivo da UEFA ficou agendada para 02 de março de 2020, em Amesterdão, na Holanda.