O futebolista internacional suíço Haris Seferovic "treinou a 100%" e volta a poder ser opção no Benfica, depois de ter falhado os últimos quatro jogos devido a uma lesão muscular, informou esta quarta-feira o clube lisboeta.

"Recuperado de lesão, Seferovic treinou a 100%", resumiu o Benfica no sítio oficial na Internet, após a sessão de treino realizada na Covilhã, onde as 'águias' se mantiveram em estágio, após o empate com o Sporting local (1-1), para a Taça da Liga.

O jogador tinha sofrido uma lesão muscular ao serviço da seleção suíça e falhou os jogos com Vizela, Leipzig, Marítimo e Sporting da Covilhã.

A equipa benfiquista, líder da I Liga, manteve-se no norte do país, onde prepara a visita de sexta-feira ao Boavista, quinto classificado, no jogo de abertura da 13.ª jornada do campeonato, com início marcado para as 20:30, no Estádio do Bessa.

No apronto de hoje, o treinador Bruno Lage deixou os jogadores que mais minutos fizeram frente ao Sporting da Covilhã em trabalho de recuperação no hotel, enquanto os restantes treinaram no Estádio José dos Santos Pinto.

Na segunda jornada da Taça da Liga, o Benfica voltou a empatar, tal como na estreia com o Vitória de Guimarães (0-0), e poderá ficar em dificuldades e a depender de terceiros, se hoje os vimaranenses vencerem o Vitória de Setúbal.