Mas apenas um minuto depois Bernardo Silva marcou para os da casa e Sterling bisou aos 21 minutos, fixando o 3-2 que se registava ao intervalo.



Na segunda parte, Sergio Agüero fez o 4-2 para o City (59 minutos), mas o espanhol Llorente marcou aos 73 minutos o golo que deu o apuramento à formação de Londres, que nas meias-finais vai encarar o Ajax.

O Tottenham apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões, mesmo depois de ter sido hoje derrotado em casa do Manchester City (4-3), beneficiando dos golos marcados fora para afastar a formação de Guardiola.O Manchester City adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio de Raheem Sterling - que empatou a eliminatória, já que o Tottenham tinha vencido há uma semana os 'citizens' por 1-0. Mas a resposta do Tottenham não se fez esperar e o coreano Son Heung-Min marcou aos sete e aos 10 minutos, colocando os comandados de Mauricio Pochettino em vantagem.