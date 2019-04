Na segunda parte, Soares entrou para tentar agitar as águas mas o Liverpool confirmou o apuramento para as semi-finais aos 65 minutos, através de um golo de Salah.



Os "dragões" ainda responderam, por intermédio de Militão quatro minutos depois, mas Firmino iria fixar o resultado final em 3-1 aos 77 minutos.



Assim, o Liverpool irá defrontar o Barcelona nas meias-finais, com o FC Porto a ser eliminado. No outro jogo desta quarta-feira, o Manchester City venceu o Tottenham mas são os spurs que estão nas meias-finais.

O Liverpool venceu, esta quarta-feira, o FC Porto na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões e avança para a fase seguinte da prova. Depois de uma derrota por 2-0 em Inglaterra, os reds imprimiram nova vitória por 4-1 e estão nas meias-finais, onde defrontarão o Barcelona. No outro jogo desta quarta-feira, o Manchester City venceu o Tottenham por 4-3 mas são os spurs que estão na fase seguinte.A missão adivinhava-se difícil para os "dragões" logo à partida, tendo de vencer por, pelo menos, dois golos para sonhar com o apuramento. O começo foi prometedor e o FC Porto foi quem ameaçou mais a baliza adversária. No entanto, o primeiro golo do jogo seria contra-natura: a passe de Salah, Sadio Mané marcou aos 26 minutos e deixou a tarefa ainda mais difícil para o conjunto treinado por Sérgio Conceição.